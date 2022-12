Finale du mondial 2022 : Emmanuel Macron prédit la victoire de la France sur l’Argentine …

Présent pour la première fois à la coupe du monde Qatar 2022, le président français Emmanuel Macron a assisté à la victoire des bleus sur le Maroc (2-0.) Et donc, à la qualification de la France pour sa deuxième finale consécutive.

Le chef d’État français est confiant pour la victoire contre l’Argentine, en finale de la coupe du monde. Au micro de TF1 repris par onze mondial, il a déclaré ceci : "On est fier, le peuple a besoin de joie simple et pure, le sport en procure, le foot particulièrement. Je suis mieux maintenant qu’il y a une heure. J’étais tendu. Les Marocains ont bien joué. Le match n’aurait pas été le même s’ils égalisaient. On a une très grande équipe, un immense merci à notre sélectionneur et à cette équipe qui est un mélange de plusieurs générations. Deschamps, c’est trois finales, et il les gagne, il est là, avec sa baraka, on sera tous la dernière, on rapportera la Coupe », a-t-il prédit !