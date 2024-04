Fin de Mission du DETSEN2 en Centrafrique: Le détachement Sénégalais a reçu sa médaille des Nations-Unies

Le DETSEN2 a reçu ce 17 avril la Médaille des Nations-unies au terme de sa mission en Centrafrique, renseigne la direction de la Direction de l'Information et des Relations Publiques des armées Sénégalais (Dirpa). Le détachement sénégalais, Force de réaction rapide de la MINUSCA, en fin de mission a été salué pour son professionnalisme et son dévouement dans la mise en œuvre du mandat de la Force en RCA.

« Vous faites la fierté de vos familles, de votre pays et des Nations-unies.(...) C’est un honneur de vous remettre la médaille de l'ONU qui reflète votre engagement, votre dévouement et votre contribution à la paix en RCA». Général L.M. R MONSANTO, Commandant-adjoint MINUSCA.



Rappelons que le 3e Détachement sénégalais de la Mission de l'ONU en République Centrafricaine( DETSEN 3/RCA) a reçu son Drapeau ce mardi 16 avril 2024. Commandé par le Lt-colonel Tafsir Dame NDIAYE, il sera engagé comme Force de réaction rapide (QRF). La cérémonie a été présidée par le Général KANDÉ, CEMAT.