Fin 7ème journée Ligue 1 : Gfc champion de la première partie

Résultats 7ème journée





Stade de Mbour / Jambaar : 0 - 2

Gfc / Cneps : 3 - 0

Casa-Sport / As Pikine : 1 - 1

Jaraaf / DSC : 0 - 1

As Douanes / Génération Foot : 0 – 2

Sonacos / US Gorée : 1 – 0

Teugueth Fc / Linguère : 1 - 1



Classement





1- GFC 1 4 points

2- Casa 14 points

3- Diambars 12 points

4- Teugueth Fc 11 points

5- Sonacos 11 points

6- Jaraaf 11 points

7- Génération Foot 9 points

8- As Pikine 9 points

9- DSC 9 points

10- Gorée 8 points

11- Stade de Mbour 7 points

12- Linguère 6 points

13- As Douanes 6 points

14- CNEPS 2 points

L'entraîneur intérimaire de l’As Pikine est allé chercher le point du nul à Ziguinchor. Le club de Pikine a imposé au Casa Sport le partage des points (1-1) à l’occasion de la 7journée de la Ligue 1 Sénégalaise. Un point du nul qui fait respirer les banlieusards, après avoir perdu le derby de la banlieue la journée précédente.Par contre, les académiciens de Diambars ont remporté le derby de la petite côte sur le terrain du Stade de Mbour (0-2). L’autre sensation de cette journée, c’est la large victoire du Guédiawaye Fc sur CNEPS Excellence de Thiès (3-0). Cette équipe de la banlieue prend d'ailleurs la tête du classement avec le même nombre de points que le Casa-Sport qui défend son titre.Pour cette journée, les attaquants ont fait trembler 13 fois les filets avec 5 victoires et 2 nuls. GF et Sonacos ont été les seuls à gagner à domicile. Par contre, Diambars, DSC et Génération ont empoché les trois points à l’extérieur devant respectivement le Stade de Mbour, Jaraaf et l’Asc Douanes.