Fight Legend / Ngaka blindé prévient Akhlou Brick : « Soléne teudé bouléne nelaw ! »

Les deux rappeurs sénégalais les plus populaires du moment, à savoir Ngaka Blindé et Ara, du groupe Akhlou Brick vont s’affronter le 2 décembre prochain dans un battle de rap. Un événement estampillé Eric Favre. L’homme d’affaires français et promoteur événementiel, organise ce duel atypique à l’occasion de la deuxième édition du « Éric Favre Fight Legend. » Un gala de kickboxing qui devrait réunir plus de 5.000 mille personnes au grand théâtre de Dakar. Seulement, le spectacle risque d’être du côté des rappeurs qui se sont promis l’enfer notamment Ngaka blindé qui estime avoir une grosse revanche à prendre sur Akhlou brick qui l’a récemment détruit dans un clash mémorable.