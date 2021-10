Fespaco 2021 : Deux films sénégalais primés dans le cadre Fespaco pro.

Le festival Panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui se déroule jusqu’au 23 octobre prochain vient d'honorer deux films sénégalais. En effet, après les hommages rendus aux artistes sénégalais Germaine Acogny, Didier Awadi, Marième Niang et Oumou Sy, l'honneur est avivé par deux films sénégalais primés dans le cadre du Fespaco pro. Il s'agit de "Une histoire du franc Cfa" de Katy Léna Ndiaye qui a reçu deux prix : le prix Fopica avec la somme de 10 millions fcfa et le prix Pathé BC avec une distribution dans le réseau Pathé en Afrique; l'autre prime est revenue au "Tribunal du fleuve" de Alassane Diago honoré par deux prix, à savoir le prix OIF avec la somme de 5.000 € et le prix Dox Box avec la somme de 30.000 €...