Fatick : Cheikh Kanté fait une révélation de taille sur sa relation avec Amadou Bâ…

« Le Sénégal vous a déjà élu au premier tour ! »

L’ancien directeur général du port autonome de Dakar et ex ministre chargé du suivi du Plan Sénégal Émergent (PSE) est convaincu qu’Amadou Bâ est le meilleur profil que le Sénégal puisse avoir comme prochain président. « Tu es venu au pays du président Macky Sall, un pays de culture, un pays de fidélité et de loyauté. Beaucoup de gens sont au courant de ma relation privilégiée avec le président Macky Sall, mais peu savent réellement ce qui nous lie tous les deux. Je suis rassuré de savoir que l’avenir du Sénégal est entre vos mains », s’est targué le Dr Cheikh Kanté au cours du grand rassemblement politique de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Fatick.