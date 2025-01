Farba Ngom face à une levée d’immunité : Me Doudou Ndoye dénonce une procédure opaque.

L’affaire Farba Ngom, député du groupe parlementaire takku wallu , continue de défrayer la chronique. Alors que l’Assemblée nationale s’apprête à examiner la levée de son immunité parlementaire dans le cadre d’une enquête sur des accusations de blanchiment d’argent, Me Doudou Ndoye, avocat du parlementaire, s’est exprimé avec virulence sur la gestion de cette affaire.







Une défense sans éléments concrets







Lors d’une intervention remarquée, Me Ndoye a critiqué ce qu’il considère comme une procédure manquant de transparence. « Personne ne sait ce qui est reproché à Farba Ngom. Il n’a reçu aucun document, aucune convocation, aucune explication. On ne lui a jamais dit : “Voici les faits qu’on vous reproche.” Nous, ses avocats, n’avons vu ni lu quoi que ce soit », a-t-il déclaré.







Selon lui, ni Farba Ngom ni son équipe juridique n’ont été invités à s’expliquer devant la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), l’entité supposée à l’origine du rapport incriminant le député. « La presse parle d’un rapport de la CENTIF, mais ni mon client ni moi ne l’avons vu. Aucun échange n’a eu lieu entre Farba Ngom et cette institution », a-t-il ajouté.







Une mise en cause basée sur des spéculations ?







Me Ndoye a également tenu à rappeler que, jusqu’à présent, aucune déclaration officielle du procureur ou des autorités judiciaires compétentes n’a été faite pour clarifier les faits reprochés à son client. « Je n’accuse pas le procureur de la République. Mais il n’a rien dit, rien fait, du moins à ma connaissance », a-t-il précisé, tout en dénonçant l’emballement médiatique autour de l’affaire.







L’avocat a fustigé ce qu’il considère comme une justice médiatique, soulignant que son équipe ne comptait pas s’attarder sur des rumeurs ou des communiqués de presse. « Nous sommes des avocats, pas des lecteurs de communiqués. Nous attendons des faits précis, des éléments concrets, pour pouvoir défendre notre client », a-t-il conclu.







Un dossier politique ?







Si Me Ndoye n’a pas directement évoqué l’éventualité d’un acharnement politique, ses propos laissent entrevoir un malaise quant à la célérité et la manière dont ce dossier est traité. Le député Farba Ngom, figure influente , est connu pour son rôle clé dans plusieurs campagnes électorales, ce qui alimente les spéculations sur les motivations derrière cette affaire.







Vers une levée d’immunité ?







Le Parlement devrait se prononcer dans les prochains jours sur la demande de levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom. Une décision qui, si elle est validée, ouvrirait la voie à une audition judiciaire du député. En attendant, Me Ndoye et son équipe maintiennent leur position : « Nous défendrons Farba Ngom avec rigueur et détermination, mais dans le respect des principes fondamentaux du droit. »