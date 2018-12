Face-to-face BG2/XLO : Les deux tambours majors Adama Ngom et Moussé Yacine Mbaye rivalisent

Les deux tambours majors Adama Ngom et Moussé Yacine Mbaye jouent vraiment de leur instrument avec humour et fracas, en marge du face-to-face Balla Gaye 2/Modou Lô.



A l'esplanade du monument de la Renaissance, les batteurs de XLO et BG2 ont rivalisé d'ardeur pour retenir l'attention du public venu participer au face à face des deux lutteurs. Leurs accompagnateurs n'ont pas non plus ménagé pas leur peine pour mettre de l'ambiance.

Ceux qui attendent de l'ambiance le jour du combat ne seront pas déçus. Peu importe l'issue de leur combat du 13 janvier prochain, on retiendra quoi qu'il arrive les joutes verbales qui l'ont précédé. Le Roc des Parcelles Assainies et le Lion de Guédiawaye vont certainement se lancer des piques...