Face-à-face avec la presse thièssoise : " Demain, nous allons déposer des requêtes devant le Conseil constitutionnel pour dire que le CC constate la carence du président Macky Sall à fixer la date dans les délais impartis"( Thierno Alassane Sall).

Le président de la République des Valeurs (RP), a fait face cet après-midi à la presse Thiessoise pour se prononcer sur l'actualité nationale, notamment le report de l'élection présidentielle, entre autres sujets.

Un entretien qui lui a permis d'annoncer cette décision. "Nous rappelons que demain nous allons déposer des requêtes devant le Conseil constitutionnel pour dire que le Conseil Constitutionnel constate la carence du président Macky Sall à fixer la date dans les délais impartis", a promis le patron de la RV.

Poursuivant, Thierno Alassane Sall de regretter. "Deuxièmement, nous pensons que le peuple a subi beaucoup de désagréments ces dernières années. Il y a eu trop de sang versé, beaucoup de déstructurations et les gens à juste titre, à chaque fois qu'il y a manifestation, craignent pour leur sécurité, leur vie..."

"Nous avons constaté le 4 février qu'il y avait une très forte mobilisation dans Dakar, et dans beaucoup d'autres villes. Le vendredi suivant, nous avons constaté une très forte mobilisation dans Dakar et dans les autres villes, y compris Thiès, Saint-Louis, etc... Ce qu'il advient est que l'opposition, ainsi que la société civile qui partent souvent dans des manifestations dispersées, doivent regrouper les forces et appeller à des manifestations unitaires et uniques parce que disperser les manifestations chaque jour, constitue une source de division et d'inéfficacité", a-t-il fait remarquer.