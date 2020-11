FIFA The Best 2020 : Sadio Mané parmi les 11 nominés avec Messi, Ronaldo et Lewandowski...

La liste des onze joueurs en lice pour le prix FIFA "The Best Player" a été dévoilée ce mercredi. Une liste avec l'international sénégalais, Sadio Mané, qui joue le trouble-fête aux côtés du grandissime favori Robert Lewandowski qui a gagné la dernière ligue des Champions avec le Bayern Munich, ainsi que de Lionel Messi, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo...



Le trophée FIFA The Best qui récompense le meilleur joueur de l’année, fera forcément l’objet d’une attention particulière en cette année marquée par la pandémie de la Covid-19. Le nom du vainqueur sera révélé le 17 décembre prochain.



Les 11 nommés pour le prix FIFA "The Best Player"



Thiago Alcântara (Espagne/ FC Bayern Munich/ Liverpool FC)



Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC)



Kevin De Bruyne (Belgique/ Manchester City FC)



Robert Lewandowski (Pologne/ FC Bayern Munich)



Sadio Mané (Sénégal / Liverpool FC)



Kylian Mbappé (France / Paris Saint-Germain)



Lionel Messi (Argentine / FC Barcelone)



Neymar (Brésil/ Paris Saint-Germain)



Sergio Ramos (Espagne/ Real Madrid CF)



Mohamed Salah (Egypte / Liverpool FC)



Virgil van Dijk (Pays-Bas/ Liverpool FC)