FIDAK 2024 - Une édition exceptionnelle pour les 50 Ans de la Foire Internationale de Dakar

La Foire Internationale de Dakar (FIDAK) célèbre cette année son 50e anniversaire, marquant un jalon important dans l’histoire des échanges commerciaux au Sénégal. Justin Corréa, Directeur Général du CICES, a souligné lors de la cérémonie du lancement officiel, que cet événement s’inscrit dans une tradition de promotion des relations entre les promoteurs sénégalais et internationaux.

Sous le thème « L'événementiel économique au service de la promotion touristique », cette édition met particulièrement en avant le secteur du tourisme, en contraste avec l’année précédente, dédiée à l’autonomisation des femmes.

Mr Corréa a insisté sur le rôle du CICES en tant qu’institution parapublique, qui œuvre pour présenter le meilleur du Sénégal à travers des infrastructures adaptées comme le Palais des Congrès et les centres d’exposition.

Un autre aspect marquant de cette édition est l’invitation de plusieurs pays en tant qu'invités d'honneur, une première dans l'histoire de la foire, répondant à la forte demande d’engagement international. Le lancement a également été honoré par la présence des ambassadeurs de la Guinée et du Rwanda, ainsi que de représentants du gouvernement sénégalais.

Avec l’ambition d’accueillir au moins 3 000 exposants cette année, le FIDAK 2024 se veut être un rendez-vous incontournable pour le développement commercial et touristique du Sénégal, tout en célébrant un héritage de 50 ans de collaboration et d’échanges. Les dates de cette édition coïncident avec celles de la première FIDAK, qui s’est tenue du 28 novembre au 15 décembre 1974, soulignant la continuité et l’importance de cet événement dans le paysage économique sénégalais.