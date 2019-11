FÊTE DE L’EXCELLENCE DE L’IEF DE KOLDA : « L’école est un des rares outils servant d’ascenseur social qui permet au villageois que je suis d’avoir visité… » (Moussa Baldé, parrain)

La quatrième édition de la fête de l’excellence de l’Ief de Kolda, organisée ce samedi 30 novembre, a eu comme parrain le professeur Moussa Baldé (maer). Le choix porté sur sa modeste personne n’est pas fortuit car pour les autorités académiques son parcours doit servir d’exemple aux élèves. À cet effet, ce sont 25 enseignants qui ont fait du 100% au cfee et à l’entrée en sixième et 67 élèves distingués dans les différentes matières qui ont été primés. Et les prix décernés concernent le préscolaire, le moyen en passant par l’élémentaire.



À en croire le parrain : « L’école est un des rares outils servant d’ascenseur social qui permet au villageois que je suis, d’avoir visité le monde entier et avoir un titre aujourd’hui, qui est celui de ministre de l’agriculture. J’ai fait mes études dans ce collège (cem1) de la sixième à la terminale. Je ne me rappelle pas qu’il y ait une grève de l’élémentaire à la terminale en passant par le collège. On aurait voulu sécher les cours parce que les enseignants n’étaient pas là. Mais heureusement pour nous, parce que c’est pour cela qu’on est là ici devant vous avec la formation que nous avons reçue. » Il s’est prononcé par la suite sur la pacification de l’espace scolaire « sans laquelle il ne peut y avoir d’école. »



Il poursuivra en ces termes : « nous comptons, donc sur l’ensemble des acteurs pour bien écouter les messages de nos enfants et les mettre en œuvre. Malgré les difficultés constatées ces quelques années, notre système produit toujours de la qualité. »



Cependant, il faut rappeler que la veille de cette journée a été marquée par l’hommage rendu aux enseignants retraités pour leurs bons et loyaux services rendus à la nation.



Il précisera en citant des exemples : « cela veut dire que quels que soient les problèmes, on a sorti d’excellents élèves dans notre système, y compris dans notre région Kolda. On se rappelle de Diénaba Diao et Mlle Akapo qui ont été meilleures élèves en classe de troisième il y a quelques années. C’est pourquoi, nous sommes réunis aujourd’hui, pour primer les élèves ayant obtenu d’excellents résultats durant l’année académique 2018/2019, mais il faut rester dans ce tempo » puis il ajoutera avec fierté « l’éducation est une priorité pour le président Macky Sall dans le pse. Nous devons travailler pour que les jeunes koldois puissent accéder aux postes de responsabilités de demain.»



Cette fête de l’excellence, la quatrième du genre a été organisée par monsieur Kabiné Diané, IEF de Kolda qui s’est dit satisfait du travail accompli par les enseignants sans lesquels « nous ne pourrions avoir ces résultats ».