FACE À DAKARACTU - Amadou Bâ sans détours : « Mon avis sur le report de la présidentielle…Ce que je dis à ceux-là de l’Apr qui ont choisi d’être candidats…Pour ce qui concerne l’enquête parlementaire «

Fraîchement revenu d’un périple dans le Saloum et dans le Baol, Amadou Bâ a accepté de faire face à Dakaractu. Le Premier ministre et candidat à la présidentielle de février prochain a choisi de n’esquiver aucune question de cette actualité brûlante. De la commission d’enquête parlementaire sur le cas Karim Wade au report de l’élection en passant par le choix fait par certains de ses pairs de ne pas le soutenir, Amadou Bâ s’est toujours voulu sans équivoque dans les réponses. Mais aussi sur les rumeurs qui prétendent qu’il n’a pas le soutien du Président Macky Sall ou encore d'une position inconfortable dans les départements comme Mbacké, Louga et Kaolack. ENTRETIEN EXCLUSIF...