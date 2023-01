Expulsion de Mimi Touré de l’AN : Mbaye Ndiaye appelle au dialogue pour la stabilité du pays

Venu présenter ses condoléances à la famille éplorée de Serigne Modou Niang et au monde de la lutte, le ministre Mbaye Ndiaye a profité de l'occasion pour se prononcer sur l’actualité du pays.



L’affaire Mimi Touré et le discours du leader de Pastef, Ousmane Sonko ont été au cœur des sujets évoqués. Selon le ministre, l'expulsion de l'ex première ministre Aminata (Mimi)Touré de l’Assemblée est totalement différente de la sienne et de celle de Moustapha Cissé Lo. « C'est dommage parce qu' elle avait déjà pris ses responsabilités. En tout cas je ne lui souhaite que du bien parce qu'on a cheminé ensemble et le président de la République Macky Sall lui a donné les postes de responsabilité les plus stratégiques du pays. Mais c’est Dieu qui l'a voulu ainsi, ce qui lui est arrivé est totalement différent de ce qui m'y est arrivé avec Moustapha Cissé Lo... »

Quant à Ousmane Sonko, le premier ministre de l’Intérieur de l’ère Macky Sall l'appelle à favoriser le dialogue. Selon lui, les discours qui peuvent brûler le pays ne doivent pas venir de personnes qui ont une forte population derrière elles. « Je lui conseille de revoir sa façon de vivre et de parler avec les guides religieux, car au Sénégal nous avons nos réalités... »