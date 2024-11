Exposition « Tout change et se transforme » à Dakar : Un engagement pour la transition climatique

La Ville de Dakar a inauguré, le mercredi 6 novembre 2024, une exposition intitulée « Tout change et se transforme », dans les jardins de l’hôtel de ville. Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet Dakar Régénération Verte (Dakar REVE), une initiative visant à promouvoir un développement urbain durable à travers la gestion participative des déchets. Le projet est une collaboration entre les villes de Dakar et Milan, en partenariat avec un consortium composé d’organisations sénégalaises et italiennes, telles que l’École Polytechnique de Milan et la Fondation Reggio Children. L’exposition met en lumière les efforts réalisés pour renforcer les services publics urbains dans le contexte de la transition climatique.







Le projet Dakar REVE ambitionne de transformer la manière dont les citoyens interagissent avec la gestion des déchets, en favorisant une approche participative et inclusive. Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large de la régénération verte, cherchant à réconcilier développement urbain et respect de l’environnement. Durant l’événement, les visiteurs ont pu découvrir des installations interactives et des projets innovants qui participent à l’amélioration de l’écosystème urbain de Dakar. Une occasion pour les acteurs locaux et internationaux de partager leurs expériences et leurs solutions pour un avenir plus durable.