Expo «Trésors rénovés»: une exposition pour sauver le patrimoine architectural de Dakar

La gare du Train Express Régional (TER) de Dakar a servi de cadre à l'exposition dénommée "Trésors Renovés ", ce samedi 23 novembre 2024. Ce fut l'occasion de présenter au Grand Public, les bâtiments et autres patrimoines culturels nationaux au Grand Public. Pape Alassane Diouf, commissaire de cette exposition intitulée "Trésors rénovés" de plaider pour l'entretien et la rénovation de ces dits bâtiments à Dakar.



" Elle est dédiés aux bâtiments et sites classés patrimoine historique et l'objectif quelques part, c'est d'appeler à l'action liée à sa préservation et nous avons initié cette exposition aux cotés de la Seter mais également de la Senter qui nous ont permis d'aménager toutes ces oeuvres répertoriant les bâtiments principalement classés patrimoine historiques. (...) Il y a un défis à la fois technique , architectural et principalement financier, et il est urgent de réfléchir en mécanisme de financement pour l'entretien et la rénovation de ces bâtiments et cela doit être l'œuvre de tout un chacun, les professionnels, des décideurs publics, les mécènes", a indiqué le commissaire à l'exposition.

Pour Abdoulaye Ahmed Seye, Secrétaire Général de la Senter, " dans le contexte ou nous sommes la gare de Dakar a été rénové, tout le monde le sait, mais les nouvelles autorités ont décidé de faire de cette gare au delà de cet aspect pratique, non seulement un lieu de vie, mais de lui donner toute sa dimension patrimoine car la gare est notre patrimoine, liée à notre propre histoire. C'est la première ligne de notre chemin de fer , c'est partie d'ici pour relier Saint-Louis et traverser, tout le cayor, tout le baol. On est dans un lieu mythique, qui doit donner tout son sens pour que les populations puissent l'approprier et au-delà de cette gare, découvrir tout le patrimoine du Sénégal", laisse-t-il entendre.

Enfin, Charles Civreis, Directeur Général de la Seter s'est dit ravi d'accueillir cette exposition qui met en valeur tout le patrimoine de Dakar, tous ces grands monuments, ces monuments du passé qui nous font apprécier le présent, qui nous font regarder vers le futur et le faire ici à la gare de Dakar , c'est emblématique. D'après lui, " la gare de Dakar a été sauvée, elle a été remise en valeur, elle a été agrandie en gardant son esprit. C'est l'image du patrimoine que l'on met en avant que l'on veut conserver, que l'on veut proposer pour les générations futures. Nous sommes sur le renouveau du ferroviaire à Dakar", lance-t-il.