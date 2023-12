Expo Doha 2023 : « Il s'agit aussi à travers ces expos universelles de développer un partenariat entre les pays, promouvoir le commerce et l'investissement » (Macky Sall)

À l’occasion de la journée nationale dédiée au Sénégal, le chef de l’État a présidé cette journée ce dimanche 10 décembre 2023. Devant ses invités et la délégation sénégalaise, Macky Sall a rappelé le rôle des expositions internationales.





À l’en croire, « il s'agit de promouvoir la coopération, mais également le progrès et l'éducation du grand public. Il s'agit aussi à travers ces expos universelles de développer un partenariat entre les pays afin de promouvoir le commerce et l'investissement », note-t-il encore.





Avant d'ajouter : « c'est pourquoi je voudrais souligner la nécessité d'une participation utile et pragmatique pour exposer les potentialités de chaque pays participant. Je salue ici toutes les potentialités qui ont été exposées par le stand sénégalais qui nous représente dignement ».





Par conséquent, il souligne que « nous avons ici d'autres agences telles que l’APIX qui est l'agence de promotion des investissements et des grands travaux et d'autres organismes nationaux qui pourraient développer des partenariats avec l’État du Qatar ainsi que les autres pays qui sont présents dans cette expo universelle de Doha en particulier » .





Ainsi, a-t-il donné les orientations de la coopération internationale. « Il faudra beaucoup travailler sur la transformation des produits, sur le marketing, la commercialisation et surtout comme je vous l’ai dit, le packaging qui était un peu la faiblesse », conclut-il.