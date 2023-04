Exploitation minière au Sénégal: 15 sociétés déclarantes, plus de 409 milliards FCFA en paiements de projets et d’identité selon un rapport de NRGI.

L’exploitation minière au Sénégal est un terreau de capitaux. C’est ce que révèle les études de l’institut de gouvernance des ressources naturelles (National Resource Governance Institute – NRGI) dont le siège social est basé à New York. Selon cette agence de données statistiques sur la gouvernance minière, 311,9 millions de dollars en paiements de projets soit 186 milliards FCFA ont été générés par l’exploitation des mines et ressources pétrolières et gazières au Sénégal. Un nombre de 93 projets a été avancé ces dernières années. Dans le rapport, on évalue à 374,5 millions de dollars les paiements d’identité soit 223, 389 milliards FCFA avec un nombre de 105 paiements effectués. Dans l’analyse de ces données, NRGI ne restitue que les données de 15 sociétés déclarantes.



Ces données de paiement sont extraites des rapports de divulgation obligatoire ainsi que des données supplémentaires sur les projets du secteur extractif, les agences gouvernementales et les entreprises. Lesquels rapports ont été réalisés sur la base des données issues des entités de l’Etat. La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, des firmes exploitantes entre autres. NRGI soutient une prise de décision éclairée et inclusive sur les ressources naturelles et la transition énergétique.



Entre les lignes du rapport, un aperçu du pays a été exposé avec des chiffres récoltés jusqu’ici dans l’exploitation minière. L’agence relève 14 entreprises déclarant des paiements d’une valeur de 101,3 millions de dollars en 2020 soit 60,507 millards FCFA. Dans les détails, NRGI précise que la manne provient majoritairement de 8 entreprises. Six (6) exploitants ont soumis des projets déclarant des paiements. Cinq (5) évoluent dans le secteur gazière et le pétrole, cinq (5) dans l’exploitation minière, les autres classées dans les autres secteurs d’activité minière.



Les chiffres avancés proviennent de sources de données publiques internationales dans la gouvernance minière et visibles sur Resource Projects, un site web d’information de l’institut de gouvernance des ressources naturelles, NRGI. 14 entités gouvernementales sont classées dans la catégorie recevant des paiements au niveau national, a renseigné l’agence de données statistiques qui cite dans le détail 4 entités régionales, 5 locales et 4 autres.