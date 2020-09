Exploitation d'une mine de latérite / Thiès : Un septuagénaire échappe de justesse à un lynchage.

Le torchon brûle entre des populations du quartier Diakhao de la Cité Canal et des camionneurs travaillant pour l'exploitant d'une mine, K.Bâ. Depuis des jours, une trentaine de camions effectue des va-et-vient incessants sur cette route qui mène vers ce quartier, devenu, en plus des récentes fortes pluies, beaucoup plus difficile d'accès.

Malgré les appels du vieux El Hadj Ousmane Ndiaye à l'endroit des camionneurs de ne pas rendre plus difficile leur calvaire, ce dernier n'a récolté que des injures avant d'échapper à un lynchage de la part des camionneurs.

Les populations face à la presse, ont fait appel au maire de la commune de Thiès-Nord, Mamadou Lamine Diallo, et aux autorités avant que la situation ne dégénère...