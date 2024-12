Exclusion de la liste des médias officiels : « Toutes les procédures légales avaient été scrupuleusement respectées! » (Maïmouna Ndour Faye)

Mme Faye appelle à plus de transparence et au dialogue pour préserver l'intégrité du secteur audiovisuel, tout en réaffirmant l'engagement de 7TV envers les normes et la professionnalisation des médias.

Lors d'une conférence de presse tenue ce 4 décembre, Maïmouna Ndour Faye, directrice générale de la 7TV, a exprimé son indignation face à l'exclusion de sa chaîne et du média en ligne AZ Actu de la liste des médias officiels publiée par le ministère de la Communication.Avec émotion et détermination, elle a retracé le parcours de 7TV depuis 2018, affirmant que toutes les procédures légales avaient été scrupuleusement respectées avec l'approbation du CNRA, de l'ARTP et du ministère concerné. Maïmouna Ndour Faye dans son élan de mettre les points sur le « i », explique les nombreuses difficultés que son groupe a rencontrées depuis son instauration en 2018.