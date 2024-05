Examens scolaires / Système de correction : “L'avenir de nos enfants est parfois menacé simplement par rapport à un déficit de correcteurs”

Des propos du ministre de l'éducation nationale, Moustapha Guirassy qui ont été “mal interprétés et déformés” font le tour des réseaux sociaux où des professeurs expriment leur indignation.



En effet, s'exprimant lors du conseil interministériel sur les examens et concours tenus le week-end passé à Diamniadio, le ministre a pointé du doigt le système de correction qui est souvent cause de contre performances notées ces dernières années. Le ministre a dans ce sens servi à titre d'exemple une discussion qu'il a eue avec un enseignant qui participait à la correction des copies d'examen. "Un enseignant m'a expliqué qu'il était quelque part très loin dans une périphérie du pays et on l'a appelé au dernier moment pour venir participer à la correction d'une épreuve. Donc, en 24 heures il devait se présenter.



Quand il est venu, il a trouvé sur sa table 800 épreuves à corriger. Il a commencé et le lendemain on devait faire la proclamation des résultats et en commençant par 50 à 100 copies, il se rend compte qu'il ne pourra jamais terminer la correction. Et finalement, il ne regardait que l'introduction et les conclusions. Il avance avec 200, 300 et se rend compte que c'est pas possible. Et finalement, c'est au purge. Il donne des résultats et après c'est la proclamation.



Donc, l'avenir de nos enfants est parfois menacé simplement par rapport à un déficit de correcteurs, parfois par manque du sens de la responsabilité et qui doit être interrogé", a soutenu Moustapha Guirassy lors de la rencontre comme pour expliquer les causes de cette contre performance contrairement à ce que l’on pourrait penser.