Evaluation des politiques et programmes Publics: Le Bureau d'Intelligence et de Prospective Économique (BIPE) mis en place à la Présidence

Afin d'assurer la supervision et l'évaluation des politiques et programmes publics, en cohérence avec les dispositifs institutionnels relevant des prérogatives du PM, le chef de l'Etat a informé de la création d'un Bureau d'Intelligence et de Prospective Économique (BIPE), ainsi qu'un bureau de suivi-évaluation des projets et programmes. La structure va assurer le monitoring des directives présidentielles et du PROJET, renseigne le communiqué du conseil des Ministres de ce mercredi 17 avril 2024, exploité par Dakaractu.

Sur ce, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a insisté sur l’urgence de finaliser le plan d’action du gouvernement avec un agenda précis de réalisation des objectifs de souveraineté dans les domaines économique, culturel, sécuritaire, alimentaire, monétaire, numérique et pharmaceutique.