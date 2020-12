Europa League : Le tirage au sort complet des 16emes de finales.

Quelques minutes après le tirage au sort de la Ligue des champions. C'est au tour de la Ligue Europa de dévoiler ses affiches pour le compte des seizièmes de finales. Les matches se joueront entre le 18 février pour la manche aller et le 25 février pour les matches retour.





Les affiches des 16es de finale de la Ligue Europa :







Wolfsberger (AUT) vs Tottenham (ANG)



Dynamo Kiev (UKR) vs Club Bruges (BEL)



Real Sociedad (ESP) vs Manchester United (ANG)



Benfica (POR) vs Arsenal (ANG)



Étoile Rouge de Belgrade (SRB) vs AC Milan (ITA)



Anvers (BEL) vs Rangers (ÉCO)



Slavia Prague (RTC) vs Leicester City (ANG)



Salzbourg (AUT) vs Villarreal (ESP)



Braga (POR) vs AS Roma (ITA)



Krasnodar (RUS) vs Dinamo Zagreb (CRO)



YB Berne (SUI) vs Bayer Leverkusen (ALL)



Molde (NOR) vs Hoffenheim (ALL)



Grenade (ESP) vs Naples (ITA)



Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Shakhtar Donetsk (UKR)



Lille (FRA) vs Ajax (P-B)



Olympiakos (GRE) - PSV Eindhoven (P-B)