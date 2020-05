États financiers : Le PAD a fait près de 14 milliards Fcfa de bénéfices en 2019.

La dynamique de transformation structurelle est en marche au Port Autonome de Dakar (PAD). En effet, l’institution a présenté ce 20 mai ses états financiers comptant pour l’année 2019. Arrêtée au 31 décembre de l’année précédente et auditée par les commissaires aux comptes, la situation financière du PAD présente un résultat net bénéficiaire de 13.940.020.075 Fcfa et des capitaux propres de 112.876.607.331 Fcfa.



Cette performance s’explique par l’augmentation du chiffre d’affaires (+8,93%) et de la diminution des charges d’exploitation (-17,42%). Le chiffre d’affaires est passé de 49 milliards 219 millions Fcfa en 2017 à 61 milliards 390 millions en 2019, soit une variation relative de 24,72%. Ces performances résultent du dynamisme et de l’engagement des travailleurs du PAD et à toute la communauté des acteurs portuaires qui ont participé à la mise en œuvre du plan stratégique de développement /Psd 2019-2020. Ces efforts ont permis au PAD de maintenir le cap dans son ambition d’être ‘’un port, moteur de l’émergence’’ à l’horizon 2023.



Les résultats obtenus durant l’année 2019 ont valu au Port Autonome de Dakar la note « A- » de Wara (West African Raiting Agency) qui est une agence de notation financière de la zone UEMOA. Cette note qui est de 3 crans au-dessus de la note minimale acceptée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).