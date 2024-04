Espagne - Aides aux réfugiés : Environ 2097 demandes d'asile traitées pour le Sénégal au 1er trimestre 2024

La commission espagnole d'aide aux réfugiés (CEAR) vient de sortir un rapport sur les pays africains, asiatiques et Sud-américains dont les ressortissants sont des bénéficiaires de demandes d'asile. Le Vénézuela s'octroie 37,4% de l'aide aux réfugiés, suivi de la Colombie 28,0%, du Pérou 7,2%, du Sénégal avec 5,1% et enfin 4,6% pour le Mali, soit 1891 demandes d'Asile. Entre le 01 janvier et le 31 mars 2024, soit le premier trimestre de l'année, 41.107 demandes d'asile ont été reçues en Espagne. 1.149 demandes sont jugées favorables, avec un statut de réfugié. Dans cette liste, le Mali représente 11,5 %, ce qui pourrait s'expliquer par la situation politique et économique du pays. Malgré la forte demande, supérieure à celle du Mali, le Sénégal ne figure pas dans la colonne des demandes favorables. Le taux d'acceptation de demandes d'asile reste très faible. Il pourrait se mélanger aux 46,3% qui représentent le pourcentage des pays autres. Selon les données du ministère de l'inclusion, de la sécurité sociale et de la migration exploitées par Dakaractu, 5,1%, soit 2.097 demandes d'asile ont été traitées pour le Sénégal.

Rappelons que la CEAR est une organisation à but non lucratif, fondée en 1979, d'action volontaire, humanitaire, indépendante et plurielle. Son objectif est de travailler avec les citoyens qui défendent le droit d'accès à l'asile.