Escroquerie dans l'immobilier : ”Teyliom, est une agence anthropophage!“ (victime)

Pour de nombreux concitoyens, les agences de promotion immobilière, sont des anthropophages qui vous pompent jusqu'à la dernière goutte de sang et se nourrissent de vos entrailles sans jamais frémir. Ce cannibalisme assumé est aujourd'hui érigé en norme selon notre interlocutrice qui pense que la fortune de ces agences est bâtie sur la misère de leurs clients.

Ces pratiques abjectes seraient devenues la règle dans bon nombre d'agences au Sénégal.

Selon K.D, une des nombreuses victimes, ces agences, avec Teyliom en pôle position, excellent dans l'art de récupérer votre maigre épargne tout en vous promettant monts et merveilles sur des contrats bien calibrés et qui, 7 ans après, n'ont respecté aucune des clauses les liant au client en question.



“Lorsque logiquement vous voulez rentrer dans vos fonds et vous faire rembourser, on vous fait languir en vous proposant des acomptes dérisoires, selon un rythme qu'ils vous imposent.

Nous ne sommes pas dupes et savons que de tels faits doivent être punis et rémunérés. Teylom doit en sus du principal, nous verser des intérêts de retard pour avoir aussi longtemps immobilisé notre argent qui aurait à ce jour commencé à faire des petits...”, nous a confié K.D.



Pour rappel, dans le cadre du programme immobilier « KERRIA », K. D. a réservé un appartement en 2018 et qui devait lui être livré avant 2020. Mais suite à la pandémie de la Covid 19, la société immobilière a été obligée de revoir l'ensemble de son planning d'approvisionnement, d'exécution des ouvrages et par conséquent la revue du calendrier de livraison.

Ainsi par lettre, la seule d’ailleurs, Teyliom informe sa cliente que la fin des travaux est prévue pour le second trimestre 2021. Dans cette même correspondance la société immobilière s’est engagée à informer la cliente à chaque étape du processus. Ce qu’elle ne fit jamais. Lasse d’attendre, cette dernière ne souhaite ni plus ni moins que d'être intégralement et immédiatement remboursée sans donner le sentiment de mendier, se sachant victime de publicité mensongère, une autre de leurs frasques.

Mais malheureusement au lieu de verser intégralement le montant, la société fait du dilatoire et rembourse à compte goutte le montant. Ce qui tout naturellement porte un préjudice énorme à la cliente.



Pour en savoir plus, nous avons tenté de joindre sans succès des responsables du groupe Teyliom...