Équipe nationale : Vers un forfait de Ismaël Jakobs, Cheikh Sidibè de Teungueth FC convoqué en renfort..

Touché à la fin du match de Ligue 1 entre Monaco et Ajaccio (2-0), le latéral gauche monégasque, Ismaël Jakobs, se dirige tout droit vers un forfait pour la double confrontation entre le Sénégal et le Mozambique (24 et 28 mars.)

Pour palier à son absence, Aliou Cissé s’est tourné vers la sélection locale en désignant le vainqueur du CHAN 2023, Cheikh Tidiane Sidibé. Une aubaine pour le meilleur latéral gauche du Chan et certainement l’un des meilleurs du championnat sénégalais qu’il dispute avec son club Teungueth FC.

“D’ailleurs l’équipe rufisquoise a publié un communiqué pour féliciter son joueur. “Notre Latéral gauche international sénégalais, est convoqué en équipe nationale A. Pour le compte de la double confrontation contre le Mozambique en remplacement d'Ismail Jakobs blessé.”

De son côté, le principal concerné, Cheikh Tidiane Sidibé s’est fendu d’un tweet pour faire part de son : “Immense fierté. Prêt à tout donner pour défendre les couleurs du pays” a-t-il fait savoir.