Équipe nationale (Sénégal vs Algérie) : Boulaye Dia et Ismaëla Sarr vont quitter la tanière !

C’était déjà annoncé depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Le Sénégal va jouer contre l’Algerie, ce mardi (19h00 gmt) sans ses deux attaquants, Boulaye Dia et Ismaëla Sarr tous deux blessés au cours du regroupement à Diamniadio. « Les joueurs Boulaye Dia et Ismaila Sarr qui étaient convoqués pour le match amical Sénégal-Algérie du 12 septembre 2023 se sont blessés pendant les séances d’entrainement » renseigne le communiqué de la fédération sénégalaise de football.



Toujours d’après le communiqué de la Fsf lu à dakaractu, les résultats de leurs analyses ont montré les blessures suivantes : « Les examens cliniques et échographiques ont révélé une lésion du muscle droit fémoral pour Boulaye Dia, et une lésion au niveau des Ischio-jambiers gauche pour Ismaila Sarr » ce qui les rend indisponibles pour cette rencontre amicale qui aura lieu au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Par conséquent : « Les deux joueurs seront indisponibles pour au moins deux semaines… Ils ont été libérés pour rejoindre leurs clubs respectifs » a-t-on appris.