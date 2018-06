Equipe nationale : Khadim Ndiaye en vrai numéro 1

Il ne reste que deux minutes à jouer et les Lions subissent la marée blanche. Grzegorz Krychowiak enroule un centre désespéré au point de pénalty. Le ballon que Lewandowski tente de reprendre de la tête file à grande vitesse et traverse la surface de Khadim Ndiaye. Sauf que sur la trajectoire de balle il y a le poing fermé du portier sénégalais. Il a su garder sa main ferme pour détourner le centre fort. C'était tout simplement le geste juste.



Dans un saut d’une souplesse et d’une efficacité de félin affamé, le gardien s’offre même le luxe de voir son renvoi ne pas filer vers les pieds d'un adversaire. Pendant ce temps, le gardien polonais est à quelques mètres de la moitié de terrain sénégalais et voit son homologue réussir là où lui a échoué face à Mbaye Niang (61e).



Cette sortie aérienne, qui restera certainement comme l’une des plus décisives de la rencontre, est à l’image du match qu'a pu réaliser le gardien des Lions face à la Pologne. Décisif, efficace, rassurant. Sobre, aussi. Si les photographes se sont régalés de sa détente verticale, le gardien de Haroya AC, lui, n’en a cure. Le spectacle, il s’en moque. Il se remet aussitôt sur ses appuis et prend même le temps de rabrouer sa défense, dont il aura été l’infranchissable dernier rempart les rares fois où elle a été battue. Sur le banc, les sorties du gardien, Khadim Ndiaye, qui écarte les balles de l’attaquant polonais Lewandowski sont saluées. Même s’il a donné quelques sueurs froides aux supporters des Lions, le portier sénégalais a gardé la sérénité jusqu’au bout.



Auteur de quelques parades décisives, il s’offre même le luxe d'accompagner des frappes non cadrées, comme pour mieux affirmer sa présence sur tous les ballons. Et gagner son duel à distance avec le gardien de la sélection de Nawalka, pas exempt de tout reproche sur le deuxième but de Mbaye Niang…