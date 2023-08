Équipe nationale : Il y aura deux listes de joueurs qui seront publiées ce vendredi par Aliou Cissé et Malick Daf…

Comme annoncé par la fédération sénégalaise de football ce mardi, le Sénégal ira belle est bien jouer à Kigali pour le compte de la 6eme et dernière journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique, Côte d’Ivoire, 2024. Mais, ce sera une équipe bis qui fera le déplacement au Rwanda le sélectionneur de l’équipe nationale U20, Malick Daf, et celui de la sélection locale, Pape Thiaw.



Mieux encore, pour la publication de liste de joueurs, prévu ce vendredi 1er septembre à 10h, Aliou Cissé va dévoiler son groupe de joueurs, essentiellement les cadres de la sélection A, qui vont se préparer à Dakar pour les besoins du match contre l’Algérie, le 12 septembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Alors que le duo, Malick Daf - Pape Thiaw devrait également soumettre une autre liste de joueurs issue de la sélection bis destinée à aller jouer au Rwanda.



En guise de justification, la fédération sénégalaise de football estime que le Sénégal qui est déjà qualifié pour la prochaine can 2024, peut s’épargner ce voyage périlleux et se focaliser sur la rencontre amicale contre les fennecs.