Equipe nationale France : A 17 ans, Warren Zaïre-Emery, honore sa première convocation chez les grands !

Comme pressenti, Warren Zaïre-Emery, la sensation du PSG (17 ans), a été retenu ce jeudi, par le sélectionneur, Didier Deschamps dans la liste des joueurs convoqués pour les matchs de qualification à l’Euro 2024 contre Gibraltar (18 novembre) et en Grèce (21 novembre) informe Rmc sport. « Je viens d'apprendre que j'ai été sélectionné en équipe de France pour la première fois. Je suis très content et très heureux", a simplement déclaré Warren Zaïre-Emery en guise de première réaction, sur les réseaux sociaux du PSG.



Warren Zaïre-Emery peut devenir le plus jeune joueur de l’histoire de l’équipe de France depuis 1914 s’il entre en jeu dans l’un des deux matchs. Il aura 17 ans, 8 mois et 10 jours à la date du match face à Gibraltar et trois jours de plus en Grèce. Cela lui permettrait de dépasser Eduardo Camavinga qui avait fêté sa première apparition avec les Bleus à 17 ans, 9 mois et 29 jours le 8 septembre 2020 face à la Croatie (4-2, Ligue des nations).



Mouhamadou Moustapha GAYE