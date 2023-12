Équipe nationale :Édouard Mendy, le réveil du Lion à quelques semaines de la CAN…

Édouard Mendy, le gardien international sénégalais, continue d'impressionner avec Al Ahli. Sa performance solide lors du match contre Al Khaleej témoigne de son retour en grande forme, à seulement deux semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 2024.



Ce vendredi, Édouard Mendy a enregistré son 11e clean sheet de la saison, à l'issue du match opposant son club Al Ahli à Al Khaleej. Il s'agit de son 8e clean sheet consécutif ! Après avoir quitté Chelsea pour rejoindre la Saudi Pro League, le champion d'Afrique a connu des débuts très difficiles, marqués par quelques erreurs et de nombreux buts encaissés.



Cependant, cette période semble désormais loin derrière le héros de la finale de la CAN 2022, qui retrouve son meilleur niveau au moment opportun ! Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, qui a toujours eu confiance en son gardien numéro 1, peut être rassuré ! La performance remarquable d'Édouard Mendy avec Al Ahli renforce son statut de N*1 en tant que gardien de but titulaire de l'équipe nationale sénégalaise lors de la prochaine CAN.



Avec ses 32 sélections, son expérience et ses qualités exceptionnelles les Lions peuvent viser le doublé à Abidjan.



Mouhamadou Moustapha GAYE