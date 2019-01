Entretien exclusif avec Djéliba Kouyaté : L'international Gambien dit Tout...

Le professeur de mathématiques, (pour ceux qui le savaient pas) converti en chanteur, Djéliba Kouyaté pour ne pas le nommer, s'est longuement entretenu avec l'equipe de Dakaractu Mbour.

Dans cet entretien, le natif de Birkama est revenu sur la gestion de l'ancien Président Gambien Yaya Jammeh, leurs différends, l'actuel chef d'État Adama Barrow, la relation entre la Gambie et le Sénégal. Pr Djéliba Kouyaté a salué le degré de maturité des Sénégalais en terme d'élections et sur la crise casamançaise, il invite les différents acteurs à œuvrer pour la paix.

Dans la même foulée, Djéliba Kouyaté fait une analyse comparative des gestions de Abdoulaye Wade et de Macky Sall, avant de conclure sur deux points, à savoir la prochaine élection présidentielle au Sénégal et la montée en puissance de Dakaractu...