Entretien entre Sergueï Lavrov et Yacine Fall: Le pétrole et le gaz, l'alimentation, les engrais et la sécurité, abordés.

La cheffe de la diplomatie sénégalaise qui est présentement en déplacement en Russie, s'est entretenue avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Ainsi, il a été question d'aborder de nombreuses questions de coopération bilatérale.



" Parmi les questions abordées aujourd'hui, il y a comme d'habitude le pétrole et le gaz, l'alimentation et les engrais. Ce sont des questions sur lesquelles il est important de travailler sans intermédiaire(...). Nous envisageons l'envoi d'experts pour mettre en place au sénégal et dans d'autres pays d'Afrique des portails de service public. Du reste, nous envisageons également la création d'un centre de sécurité. En effet, nous pouvons dans ce domaine nous prévaloir d'une grande expérience tant au niveau national que bilatéral avec de nombreux partenaires et même sur la scène internationale puisqu'à notre initiative des travaux sont en cours à l'ONU en vue de la création de normes des principes en matière de cybersécurité", déclaré le chef de la diplomatie russe.



De son côté, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères a indiqué que le Sénégal souhaite augmenter ses importations de blé en provenance de la Russie. " Nous consommons beaucoup de pain et le pain est fait à partir du blé. Et nous savons à quel point la Russie produit du blé. Donc, l'importation de blé de la Russie vers le Sénégal, est aussi quelque chose que nous voulons renforcer".



" Les pays de l'Alliance du Sahel sont des pays frères. Nous ne pouvons pas déménager comme on dit! Nous sommes des voisins, nous sommes liés par l'histoire, nous sommes liés par les liens de sang. Donc, il n'y a aucune possibilité qu'il y ait une fracture entre nous et les États du Sahel. Au niveau bilatéral, nous avons des relations saines entre le Sénégal et tous les trois États du Sahel. Nous soutenons ces Etats là, et quel que soit leur choix, ils seront des pays frères", a-t-elle ajouté, tout en rappelant que les questions liées à la

recrudesnce des actes terroristes au Sahel et l'urgence de les éradiquer, ont été aussi abordées. " Il en est de même des conflits qui secouent le monde. Le Sénégal encourage la recherche de solutions pacifiques négociées aux différentes crises, que ce soit la crise Russo-ukrianienne, que ce soit au sein de notre continent au soudan et en RDC".