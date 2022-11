Entretien / Tahirou Sarr, Pdt du MNS/Jël Linu Moom : "La faillite du régime se résume à sa politique d’éducation et d’emploi…"

Ancien du mouvement de la jeunesse de Rewmi où il a passé une bonne partie de sa formation politique auprès de son ancien patron Idrissa Seck, Tahirou Sarr ne veut pas rester inactif dans l’espace politique sénégalais.



Les enjeux et perspectives politiques obligent le président du Mouvement Nationaliste Sénégalais/ Jel Linu Moom à se lancer à la rencontre des citoyens pour imposer sa vision du développement. Pas en phase avec le régime actuel particulièrement en matière d’emploi et surtout d’éducation, Tahirou Sarr remet en cause cette politique du gouvernement. « Nous devons renforcer nos champions nationaux. D’abord, par l'Éducation, favoriser la langue nationale pour faciliter le développement du Sénégal. Avec la langue locale, il est certain que la plupart des sénégalais pourront comprendre les transactions commerciales qui se font à l’intérieur du pays. Aussi, il nous faut une politique d’emploi qui ne privilégie pas le clientélisme politique auquel nous assistons avec les gouvernants que nous avons toujours eus. Depuis le parti socialiste nous tournons en rond. Il faut un véritable changement et cela passe par ce genre de vision que nous voulons impulser au pays », assure Tahirou Sarr dans l'Émission, « Entretien avec Dakaractu. Concernant son mouvement, le président du mouvement nationaliste/Jel Linu Moom prévoit d’ici le début de l’année prochaine, multiplier ses activités en perspective des prochaines élections...