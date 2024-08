[Entretien]15e Édition de la Biennale de Dakar: La secrétaire Générale, Mariéme Ba dévoile les points saillants

Initialement prévue du 16 Mai au 16 Juin,la Biennale de Dakar a été reportée à la date du 7 Novembre au 7 Décembre 2024. Ainsi, avec l'avènement du régime-Diomaye-Sonko, les organisateurs ont eu plus de temps, afin que les nouveaux dirigeants, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, le ministre de la jeunesse, des Sports et de la culture s'imprègnent du dossier de cet événement culturel de renommée internationale. Dans cet entretien accordé à Dakaractu, la secrétaire Générale de la Biennale, Mariéme Ba est revenue sur la thématique de la 15e Édition de Biennale, "The Wake" ou l'Éveil" en français ou " Xall wi" en wolof qui est un thème inspiré de votre vécu quotidien, de nos aspirations. Ainsi, plusieurs questions ont été abordées au cours de notre entretien à savoir: le choix des pays parrains, les Etats-Unis, le Cap-vert, les expositions IN et OFF, mais également le budget de la manifestation culturelle à dimension internationale.