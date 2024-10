Ensemble contre les violences : L'AWLN lève le voile sur une convention révolutionnaire pour les femmes africaines

Dans un contexte où les violences faites aux femmes et aux filles continuent de croître sur le continent africain, le Réseau des Femmes Leaders Africaines (AWLN) a organisé une rencontre stratégique à Dakar, sous la présidence de la représentante de la structure au Sénégal, Dr. Coumba Mar Gadio.



Cette rencontre visait à élaborer une convention pionnière dédiée à la protection des femmes et des jeunes filles africaines, répondant aux spécificités de leurs besoins.







L’AWLN, un chapitre dynamique regroupant des femmes leaders dans 36 pays africains, œuvre autour de six piliers fondamentaux : la gouvernance et la participation politique, la mobilisation sociale pour la paix et la sécurité, l'agriculture et la ruralité, ainsi que l'inclusion financière. Ces thématiques visent à renforcer le pouvoir d’action des femmes et à favoriser leur accès aux ressources nécessaires pour des initiatives productives.







Dr. Gadio a souligné l'importance de cette convention, qui aspire à devenir un instrument juridique essentiel dans la lutte contre les violences basées sur le genre. « C’est une première en Afrique », a-t-elle déclaré. « Bien qu'il existe d'autres conventions, elles ne répondent pas toujours aux besoins spécifiques des femmes africaines. Nous devons rassembler les perspectives et les contributions des femmes leaders pour construire une convention qui reflète nos réalités et qui engage les États membres de l'Union Africaine à agir. »



L'événement a également été l'occasion de lancer un appel à l'unité, invitant les hommes et les femmes d'Afrique à se mobiliser pour soutenir l'adoption de cette convention lors de la prochaine réunion des chefs d'État. « Il est impératif que toutes les voix soient entendues et que nous travaillions ensemble pour éliminer ces violences », a ajouté Dr. Gadio.







Les discussions se sont concentrées sur les moyens d’élaborer des propositions concrètes et des stratégies de plaidoyer en vue de garantir l'adoption de la convention. Une campagne de sensibilisation est prévue pour mobiliser l'opinion publique et recueillir des contributions allant au-delà des sphères politiques, impliquant la société civile et les acteurs communautaires.







L'AWLN espère ainsi créer un cadre solide pour la protection des droits des femmes et des jeunes filles en Afrique, posant les bases d'un avenir où la violence de genre ne serait plus tolérée.