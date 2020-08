Enseignement supérieur / Reprise des cours en présentiel : Les mises au point du Sudes/esr.

Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal/Section enseignement supérieur et recherche, a sorti un communiqué ce jeudi pour statuer sur le contenu des recommandations du dernier conseil des ministres du 05 août 2020, où le président a « insisté sur la reprise, dans les meilleures conditions sanitaires, des enseignements en présentiel dans les universités et établissements d’enseignement supérieur à compter du 01 septembre 2020. »

Après avoir salué cet intérêt renouvelé pour l'enseignement supérieur de la part du Chef de l’État, le Sudes/Esr "déplorer ce qu’il perçoit comme une injonction voilée adressée aux autorités académiques dans sa déclaration". Face à cette situation, "nous rappelons au Chef de l’État la totale autonomie des universités. Il va de soi donc, qu'une mesure comme celle de l’état d’urgence sanitaire décrétée par le gouvernement s'impose naturellement aux universités", précise le communiqué.



En revanche, concernant la reprise des cours en présentiel, le Sudes/esr qui se dit fondamentalement attaché à l’autonomie des universités, avertit qu’il s’opposera fermement à toute forme ou velléité de remise en cause de cette importante prérogative.



Le syndicat avertira, compte tenu d'une probable propagation qui pourrait atteindre la date du 01 septembre 2020, "sur ce droit de retrait qui appartient au travailleur et qu’il n'hésitera pas à rappeler aux enseignants de l'appliquer au cas où ils seraient exposés à des contaminations à la Covid-19 dans leurs lieux de travail".



Sur cette question de la sécurité sanitaire des enseignants dans leurs lieux de travail, le Sudes/esr informe qu'il ne tolérera pas la moindre défaillance.