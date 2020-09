Enseignement religieux coranique : Cibles de ‘’multiples formes d’agression’’, les oustaz haussent le ton

Les maîtres coraniques (oustaz) veulent sonner la fin des ‘’multiples formes d’agressions’’ dont ils disent faire l’objet. Réunis au sein d’un nouveau collectif intitulé ‘’Aar Daara’’, ‘’regroupant la majeure partie des acteurs de la filière de l’enseignement religieux coranique sur l’ensemble du territoire national, ils ont décidé d’initier des concertations pour prendre un certain nombre de résolutions.



C’est dans ce cadre qu’ils ont initié une réunion ce dimanche 13 septembre 2020 aux Parcelles Assainies Unité 13 à la mosquée de Serigne Modou Gueye (en face hôpital Mame Abdou Aziz Sy), renseigne une note d’information signée par Serigne Makhtar Sarr, le coordonnateur et parcourue par Dakaractu. Document d’où il est souligné ‘’une importante déclaration (qui) sera faite à l’endroit des autorités étatiques pour leur faire part des nouvelles dispositions prévues par le collectif suite aux multiples formes d’agressions et de mépris subis ces derniers temps par différentes écoles coraniques dans plusieurs régions de notre cher Sénégal’’.