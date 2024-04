Enseignement Supérieur : Ce que les étudiants attendent de leur ministre de tutelle

Après son élection à la tête de la magistrature du Sénégal le soir du 25 mars 2024, son excellence Mr Bassirou Diomaye Diakhar Faye a nommé Ousmane Sonko Premier ministre, qui à son tour a mis en place un gouvernement de 25 ministres et de cinq secrétaires d'État.

Un gouvernement qui va agir autour des priorités qui sont la lutte contre la vie chère et l’amélioration des conditions de vie des sénégalais, la sécurité, la protection des droits humains…

Ce gouvernement, comme l’a souligné le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, est un gouvernement de rupture, d’appropriation des aspirations et attentes des sénégalais.

Ainsi, dans le domaine de l’enseignement supérieur avec comme ministre le Dr Abdourahmane Diouf, Dakaractu a fait le déplacement à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) pour recueillir les réactions des étudiants sur le nouveau gouvernement et leurs attentes concernant leur ministre de tutelle, celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.



Selon Cheikh Omar Niang, étudiant en troisième année de Sciences Juridiques Politiques et de l’Administration à l'UCAD, ce nouveau gouvernement, suscite plein d’espoir et d’attente par rapport aux problèmes de la société. « Pour moi, en tant que citoyen sénégalais, je trouve que le Premier ministre Ousmane Sonko a fait un choix vraiment réfléchi par rapport à la formation du gouvernement. Le premier constat que j’ai fait sur le gouvernement, est qu’il est constitué de technocrates et que par conséquent, ils sont capables de faire leur travail et de satisfaire les sénégalais par rapport aux attentes.

Pour ce qui nous concerne, il faudra qu’on leur donne du temps et ne pas forcément s' attendre à ce qu’ils nous donnent des résultats immédiats, il faudra patienter d’ici 4 à 6 mois pour voir un début de solutions pour les sénégalais », souhaite-t-il.

Ce dernier poursuit sur ses attentes pour ce qui est du nouveau ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation : « concernant le Dr Abdourahmane Diouf, nous attendons de lui qu’il diminue la durée du cursus universitaire, mette dans de bonnes conditions les chercheurs, assainisse l’espace universitaire et aussi facilite l'accès des étudiants aux documents et aussi mette fin aux problèmes du campus social, car la quasi-totalité des étudiants n’ont pas de parents à Dakar. Personnellement, je suis content de sa nomination car c’est une personne qui connaît bien le milieu universitaire », se réjouit Cheikh Omar.



Habib Diop quant à lui, est étudiant en formation professionnelle en agriculture et entrepreneuriat en Master 1 à l'Ucad. Il salue le choix du Premier ministre Ousmane Sonko pour la formation du gouvernement et particulièrement le choix du ministre de l’enseignement supérieur. « C’est un choix que beaucoup de sénégalais saluent. Le gouvernement d’Ousmane Sonko, nous y voyons de l’espoir, de la volonté de faire du Sénégal un pays meilleur. Nous espérons avoir des actions concrètes, de la capacité à répondre aux attentes des citoyens et à résoudre les défis auxquels le Sénégal est confronté », espère Habib. Il exprime sa joie sur la nomination de Dr Diouf comme ministre de l’enseignement supérieur. « Tout étudiant devrait être heureux de la nomination du Dr Abdourahmane Diouf, parce qu’il a fait ses preuves dans l’enseignement de manière générale et il a beaucoup écrit sur l’enseignement supérieur. C’est une personne ayant une connaissance approfondie du domaine de l’enseignement et nous attendons de lui qu’il nous mette dans de bonnes conditions pour les études et la formation, mais aussi de voir la durée de l’enseignement qui est trop longue et peu rentable. Nous attendons aussi des réformes fortes et osées, il faut qu’il change l’enseignement supérieur, c’est-à-dire le changement du social et la pédagogie des étudiants pour que nous soyons employables à la fin de la formation.

La soutenance des mémoires aussi, est d'une lenteur que tous les étudiants dénoncent et qui fait perdre du temps à beaucoup d'entre nous. Personnellement, je souhaite au ministre de changer totalement les conditions de vie des étudiants car il en est capable et il connait presque toutes les difficultés que rencontrent nos camarades étudiants. D’ailleurs, juste après sa réunion avec la direction des bourses hier, les étudiants ont commencé à recevoir leurs bourses, ce qui est vraiment un bon début pour répondre aux attentes des étudiants que je salue vraiment », a souligné l’étudiant Habib.