« Engagement et soutien indéfectible au président Macky Sall et à Amadou Bâ, notre seul et unique candidat » (AKS)

Le directeur général de l’autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) au moment où l’incertitude gagne du terrain, donne clairement sa position : Abdou Karim Sall est en phase avec Macky Sall et son premier ministre Amadou Bâ.







« Je réaffirme ma loyauté inébranlable au Président de la République Macky Sall et mon soutien indéfectible au Premier Ministre Amadou Ba, seul et unique candidat de la Coalition BBY », lit-on sur la page Facebook du maire de la commune de Mbao et ancien ministre de l’environnement et du développement durable.