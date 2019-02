En désaccord avec le patronat : Le personnel de la Cbao/ Attijariwafa bank concocte un plan d’actions

Le courant ne passe vraiment pas entre la direction générale de la Cbao Groupe Attijariwafa bank et le personnel de la boite. C’est ce que l’on peut retenir en parcourant le communiqué émis par le Collège des délégués du Personnel regroupant de cette institution financière. Ces travailleurs comptent battre le rappel des troupes en une assemblée générale. Une occasion qui leur permettra de dérouler un plan de riposte face à l’attitude du patronat qui ne cesse de poser des « actes allant dans le sens de la restriction de nos acquis » lit on sur la note. Dans son lot de revendications, le collège des délégués du personnel fustige le classement sans suite des nombreuses interpellations à l’adresse du président du conseil d’administration de l’entreprise qui ne fait que détériorer davantage le climat entre la tutelle et les travailleurs. A ce titre, ce collectif a mis sur a table sept points de revendications qui permettront de rétablir la situation initiale. Nous connaîtrons la suite ce jeudi 07 février : date de l’assemblée générale.