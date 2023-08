En Grève de la faim depuis 08 jours : Hannibal DJIM pique une crise! (FRAPP)

C’est une note rendue publique par le FRAPP qui informe que Hannibal DJIM qui est en prison depuis maintenant 06 mois aurait piqué une crise des effets d’une grève de la faim qui dure depuis 08 jours. Il serait selon la même note, interné à l’infirmerie de la prison de Rebeuss. Pour rappel, Mouhamed Samba Djim dit ‘’Hannibal’’ est poursuivi avec Kopar Express et X des chefs de financement d’activités de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves, complot contre l’autorité de l’État, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique (articles 72 et suivants, 80 et s. 279 et s.du Code pénal et 139 du Code de procédure pénale).