Emprunt obligataire de la Sonatel: 75 milliards obtenus auprès des partenaires

Le groupe la Sonatel, dans le cadre du lancement d'un emprunt obligataire, a obtenu la somme de 75 milliards de Francs Cfa. Le FCTC-Sonatel, dans un communiqué parvenu à Dakaractu, annonce la clôture avec succès de l'opération. Le consortium composé de la société de Gestion et d'intermédiation Invictus Capital et Finance et la société de gestion KF Titrisation exprime sa profonde gratitude envers l'ensemble des investisseurs. Une mention spéciale est réservée aux investisseurs de référence, l'International Finance Corporation ( IFC) et l'Emerging Africa Infrastructure Fund Ltd ( EAIF), pour leur confiance et leur soutien essentiel à la réussite de cette opération", indique le document. FCTC-Sonatel remercie les parties prenantes et partenaires qui ont contribué à faire de cette initiative une réussite, pour leur engagement et leur collaboration.