Emmanuel Macron nomme Michel Barnier, figure des Républicains, Premier ministre

la France a enfin son Premier ministre. Après une crise politique sans précédent depuis quelques mois. Sans grande surprise, c’est une figure de la droite. Michel Barnier, 73 ans, a été plusieurs fois ministre (Environnement, Affaires européennes, Affaires étrangères, Agriculture et Alimentation), et commissaire européen chargé du marché intérieur et des services.

