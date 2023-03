Éliminatoires CAN 2024 / Sénégal vs Mozambique : Le onze très probable d’El Tactico pour battre les Mambas…

Une fois encore, le sélectionneur des Lions du Sénégal a bien caché son jeu, pour ce qui est de la confection de son onze de départ pour la rencontre contre le Mozambique ce vendredi (19h00 gmt.)

Après au moins quatre séances d’entraînement à Diamniadio, avec un groupe de 23 joueurs (seul Pape Guèye est forfait), El Tactico qui a été handicapé par les forfaits et autres blessures de quelques-uns de ses cadres, a de quoi faire une belle équipe.

Une équipe dont la défense sera fortement remaniée à cause des nombreuses absences (Édouard Mendy, Ismaël Jakobs,

et Abdou Diallo.) Sur la premiere ligne défensive, Édou Mendy devrait être remplacé par Sény Dieng (28 ans, 4 sélections, 41 matches joués dont 8 cleansheet avec QPR cette saison.) Depuis sa première convocation chez les Lions le 30 mars 2021, le natif de Zurich n’a jamais déçu sous le maillot de l’équipe nationale du Sénégal. Sobre dans ses interventions et assez solide sur sa ligne, Sény qui est un titulaire indiscutable dans son club, a quand même encaissé 63 buts avec Queens Park Rangers.

Une petite fausse note qui pourrait faire douter Aliou Cissé. Et surtout, profiter à Alfred Gomis (29 ans, 14 sélections, 10 matches, 5 buts encaissés et 6 cleansheet.) Dans la tanière depuis le 14 novembre 2017, Amigo Gomis a profité de son nouveau départ au Come FC (Seconde division italienne) pour retrouver du temps de jeu. Son expérience pourrait faire pencher la balance.

Enfin, le troisième larron, Mory Diaw (29 ans, 28 matches, 7 cleansheet et 40 buts pris avec Clermont) devrait ronger son frein et attendre son heure. Assez régulier en Ligue 1 française, la loi de la concurrence bloque encore son éclosion.

La paire défensive axiale, Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté sera probablement alignée pour protéger le but sénégalais. Une association inédite mais séduisante même si Niakhaté qui revient à la compétition après plusieurs mois d’absence à cause d’une blessure, manque un peu de rythme.

Au niveau des couloirs, Si Youssouph Sabaly est attendu sur le côté droit, à gauche, Abdallah Ndour (29 ans, FC Sochaux) et le vainqueur du CHAN 2023, Cheikh Tidiane Sidibé (Teungueth FC) sont en ballotage. Le gaucher du TFC pourrait bien être la surprise du chef à moins que Sabaly ne glisse à gauche pour laissé le côté droit à Noah Fadiga ou Formose Mendy. Mais ce serait assez dommage de se priver de l’apport des deux gauchers naturels dans cette rencontre capitale.

L’autre secteur où Aliou Cissé a du travail, c’est le milieu de terrain. Le technicien sénégalais est confronté à un véritable problème de riche avec une belle brochette de joueurs non seulement talentueux mais très polyvalents. Si Idrissa Gana Guèye, et Nampalys Mendy sont bien partis pour faire partie du traditionnel 4-2-3-1 d’El Tactico, le nom du troisième élément est incertain.

Toutefois, deux profils que sont, Pape Matar Sarr (20 ans, 12 sélections, 14 matches avec Tottenham cette saison) et Krépin Diatta (24 ans, 29 sélections, 23 matches en L1 avec Monaco), sortent du lot. Avec le forfait de Pape Guèye, Matar Sarr et Krépin sont naturellement en concurrence pour seconder Gana et Nampalys, même si Pathé Ciss et Dion Lopy restent de belles options.

Pour son grand retour avec la sélection nationale, Sadio Mané va naturellement retrouver son couloir droit. De même que Boulaye Dia (26 ans, 23 sélections) en pointe de l’attaque. L’ancien reimois enchaîne les buts avec Salernitana (10 buts en 24 rencontres.) L’autre homme en forme du moment, Ilimane Ndiaye (23 ans, 5 sélections, 11 buts avec Sheffield United) a de fortes chances d’occuper le couloir gauche, en tant qu’ailier. Un trio Mané, Boulaye et Ilimane qui fait déjà rêver en l’absence d’Ismaïla Sarr, blessé.

Le onze probable du Sénégal

Gardien : Sény Dieng ou (Alfred Gomis)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Youssouph Sabaly, Abdallah Ndour ou (Cheikh Tidiane Sidibé)

Milieux : Nampalys Mendy, Idrissa Gana Guèye, Krépin Diatta ou (Pape Matar Sarr)