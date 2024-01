Élimination du Sénégal de la Can-Côte d'Ivoire 2023 : "L’esprit sportif et la bravoure se révèlent aussi lors des défaites!" (Amadou Ba )

Le Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle du Sénégal, Amadou Bâ, a réagi suite à la défaite des Lions de la Téranga en Côte d’Ivoire sur sa page X (ex Twitter). « L’esprit sportif et la bravoure se révèlent aussi lors des défaites. Nous n’oublions pas quand, vainqueurs, vous avez fait vibrer le cœur des Sénégalais. Fier de votre parcours! », a lancé le Pm.

Le Sénégal a été éliminé, ce lundi 29 janvier 2024, en huitième de finale de la CAN par le pays hôte, la Côte d’Ivoire à Yamoussoukro.