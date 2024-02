Elimane Diouf : « La CSA exprime sa vive préoccupation du report, sine die, l’élection présidentielle »

Les organisations syndicales donnent leurs avis par rapport au report de la présidentielle de février 2024. La confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA) appréciant la situation nationale et le contexte politique qui prévaut, déplore la situation de tension politique alimentée par les attaques contre les institutions garantes de la paix et de la stabilité sociale.







C'est pourquoi la CSA condamne, jusqu'à la dernière énergie, toute tentatives de conservation ou d´accession au pouvoir par la manipulation ou la ruse, au point de mettre en péril la paix et la stabilité du Sénégal. La CSA exprime sa vive préoccupation quant à la décision du Président de la République de reporter, sine die, l’élection présidentielle.







Selon Elimane Diouf, « un tel acte posé la veille du démarrage de la Campagne électorale remet en question tout le processus électoral devant garantir des élections libres, transparentes et inclusives digne d´une Démocratie majeure comme le Sénégal » déplore le SG de ladite confédération.







Pour l’intérêt supérieur de la nation, la CSA exige du Président de la République, l’organisation sans délai d’une élection présidentielle, démocratique, juste et transparente afin de garantir la paix et la stabilité sociale.