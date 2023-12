Electrification universelle : 131 milliards de Francs CFA investis

Après la première phase dont l’essentiel a été consacrée au réseau de distribution, cette seconde phase sera d’une importante contribution dans notre marche résolue vers l’équité territoriale avec la réalisation de postes haute tension, de réseaux haute tension et le développement du réseau de distribution pour l’accès universel à l’électricité, C’est ce que révèle le ministre de l’énergie.







Antoine Félix Diome en présidant la signature du projet de programme Pôle 2026 avec l’entreprise française VINCI a fait savoir que « d’un coût global de 200 millions d’Euros, soit 131 milliards de Francs CFA, ce programme traduit en acte concret la vision du Président Macky SALL pour le secteur de l’énergie ».







Ce programme qui sera mis en œuvre par le groupe Vinci Energies permettra de réaliser : 04 nouveaux postes haute tension Wack Ngouna, Koungheul, Velingara et Pekesse ; 116 postes préfabriqués moyenne tension ; 113 km de réseaux haute tension ; 554 km de réseaux moyenne tension ; 134 km de réseaux basse tension ; Un système de télé-conduite performante.







Revenant sur la première phase du programme, le ministre manifeste son satisfécit. « Je tiens à vous rappeler que la première phase dénommée « Pôles 2020 » a été une réussite totale avec la réalisation d’ouvrages de qualité et le respect des délais impartis. C’est la raison pour laquelle nous vous renouvelons notre confiance pour la réalisation de ce nouveau programme qui, sans nul doute, connaîtra le même succès » conclut Antoine Diome.