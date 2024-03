Élections présidentielles au Sénégal, Vitrine de la Démocratie Par Dr. Pierrette Herzberger-Fofana

©Dioma Faye le nouveau Président du Sénégal, élu le 24 mars 2024



Le Sénégal en liesse: une victoire inédite

Dès la fermeture des bureaux de vote à 18H., la foule a pris d’assaut le siège du parti

PASTEF et la maison du futur Président de la république. Elle clamait la victoire de

son candidat et scandait de nombreux slogans en Wolof, la langue majoritairement

parlée au Sénégal. Elle chantait ces slogans spontanément tels que « Diomaye,

nam na-la, Diomaye on t’aime Diomaye. On a gagné.»



Concert de casseroles, de klaxons et de Vuvuzela se mêlaient aux pas de danse que

les jeunes esquissaient dans tous les quartiers de Dakar. La joie, le soulagement et

une ambiance de fête régnaient partout en cette journée dominicale de vote.



Les résultats officiels n'avaient pas encore été dévoilés, mais Amadou Bâ, poulain de

la mouvance présidentielle, a reconnu sa défaite face à l'opposant Diomaye Faye et

l’a félicité en ces termes :



« Au regard des tendances des résultats de l’élection présidentielle et en attendant la

proclamation officielle, je félicite le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa

victoire dès le premier tour. Je prie le Tout Puissant de lui accorder l’énergie et la force

nécessaires pour assumer cette haute fonction à la tête de notre pay.”. s. Je lui souhaite

beaucoup de réussite et de succès pour le bien-être du peuple sénégalais.“

Macky Sall, le Président de la République sortant lui a emboîté le pas en déclarant:

«Je salue le bon déroulement de l’élection présidentielle du 24 mars 2024 et félicite le

vainqueur, M. Bassirou Diomaye Faye, que les tendances donnent gagnant. C’est la victoire

de la démocratie sénégalaise. »

Les félicitations de la classe politique ont fusé de toutes parts et ont pris une

allure de fête, alors que les résultats officiels n’étaient pas encore proclamés. Leur

proclamation était prévue pour le Vendredi 29 Mars 2024. Les télévisions privées

et les radios communautaires se sont faites l’écho de cette liesse populaire.

Le vote de la Diaspora

En France, la plus forte Diaspora en Europe, a voté en grande partie Diomaye Faye.

En Allemagne, la majorité des Sénégalais a également voté Diomaye

Faye et Amadou Bâ en seconde position. Il n’y a pas eu d’incident majeur. Le vote

s’est déroulé paisiblement. Il en est de même en Italie, en Espagne, en Belgique et

en Angleterre. Les Sénégalais vivant aux Etats-Unis et au Canada se sont surpassés

avec leur aide financière. La diaspora sénégalaise a contribué financièrement à la

campagne électorale. La grande majorité de ces fonds sont venus des Etats-Unis,

du Canada et d’Europe.



Conclusion

Le triomphe du PASTEF et, plus concrètement, celui de Bassirou Diomaye Faye à

l’élection présidentielle au Sénégal va changer la donne. Les défis auxquels le

nouveau gouvernement va être confronté sont nombreux. En tout premier lieu, la

question de l’emploi des jeunes qui se sont mobilisés pour une politique de la

«rupture», et «un changement» sera la question primordiale à résoudre. Si ce vote

sanctionne le bilan du président sortant, il va mettre à nu les difficultés à réaliser les

attentes de la population.

Par cette élection, le Sénégal vient d’inscrire en lettres d’or, un chapitre éclatant de

son Histoire en réussissant une alternance démocratique sans effusion de sang,

dans la paix, la transparence et le respect des institutions démocratiques.



Dr. Pierrette Herzberger-Fofana

Députée au Parlement Européen.

Membre de la Mission d’Observation Electorale de l’Union Européenne (MOE-UE) au

Sénégal 2024

Vice-Présidente de la Commission Développement. et

Vice-Présidente de l’Assemblée Parlementaire Paritaire OACP-UE

Vice-Présidente des Relations avec le Parlement Panafricain